Raoul Bova: “Il mio Don Massimo è amato dalle suore. Ho fatto pace con il giovane sex symbol che sono stato” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Raoul Bova torna a indossare i panni di Don Massimo per la 14^ stagione di Don Matteo, disponibile dal 17 ottobre su Rai 1. A Fanpage.it parla del calore e dell'affetto del pubblico (che va da "nonni a nipoti"). L'attore, poi, torna sulla sua interpretazione in Emily in Paris ambientata a Roma, serie accusata di essere ricca di stereotipi ma definita da Bova come "un omaggio alle cose belle che abbiamo in Italia". Fanpage.it - Raoul Bova: “Il mio Don Massimo è amato dalle suore. Ho fatto pace con il giovane sex symbol che sono stato” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)torna a indossare i panni di Donper la 14^ stagione di Don Matteo, disponibile dal 17 ottobre su Rai 1. A Fanpage.it parla del calore e dell'affetto del pubblico (che va da "nonni a nipoti"). L'attore, poi, torna sulla sua interpretazione in Emily in Paris ambientata a Roma, serie accusata di essere ricca di stereotipi ma definita dacome "un omaggio alle cose belle che abbiamo in Italia".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Don Matteo 14 : Raoul Bova torna come Don Massimo - tutte le novità della nuova stagione - È un essere umano, al perdono bisogna sapergli dare il giusto significato, non giudicare con presunzione, rancore, o alterigia». . Parole di Raoul Bova che torna a vestire i panni. Anche un sacerdote si pone delle domande, soprattutto se ha preso i voti tardi, come don Massimo , che è un ex carabiniere dei gruppi speciali ed è stato segnato da un trauma. (Gazzettadelsud.it)