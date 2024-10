Piantedosi sull’imam espulso da Bologna: “Poteva favorire infiltrazioni pericolose” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BolognaTODAYZulfiqar Khan, imam di Bologna e presidente di un’associazione islamica, era “noto per il suo fanatismo religioso e per le sue posizioni connotate da forte risentimento antioccidentale ed antisemita”. A dirlo è Matteo Piantedosi, ministro Bolognatoday.it - Piantedosi sull’imam espulso da Bologna: “Poteva favorire infiltrazioni pericolose” Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAYZulfiqar Khan, imam die presidente di un’associazione islamica, era “noto per il suo fanatismo religioso e per le sue posizioni connotate da forte risentimento antioccidentale ed antisemita”. A dirlo è Matteo, ministro

