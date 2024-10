Ennio, mio padre: intervista a Andrea Morricone (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’abitacolo dell’auto invaso dagli aromi potenti del sigaro cubano di Sergio Leone lungo la strada verso l’Olimpico: «Mio padre non sopportava il fumo e nemmeno chi fumava, ma nei confronti di Sergio era tollerante, avevano un rapporto speciale quei due. E così si proseguiva imperterriti nonostante il fumo: l’importante era arrivare quanto prima allo stadio per tifare Roma», racconta Andrea Morricone, figlio di Ennio, un habitué nella casa del regista di C’era una volta in America dove un giorno si è trovato faccia a faccia con Clint Eastwood. «Quando rivelai a mio padre che volevo diventare un musicista e scrivere colonne sonore mi disse “Buona fortuna”. Era stupito dalla mia scelta: mi insegnò i primi rudimenti di armonia prima di affidarmi a Irma Ravinale una docente rigorosa e severa. Andavo a lezione da lei la domenica» ricorda. Panorama.it - Ennio, mio padre: intervista a Andrea Morricone Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’abitacolo dell’auto invaso dagli aromi potenti del sigaro cubano di Sergio Leone lungo la strada verso l’Olimpico: «Mionon sopportava il fumo e nemmeno chi fumava, ma nei confronti di Sergio era tollerante, avevano un rapporto speciale quei due. E così si proseguiva imperterriti nonostante il fumo: l’importante era arrivare quanto prima allo stadio per tifare Roma», racconta, figlio di, un habitué nella casa del regista di C’era una volta in America dove un giorno si è trovato faccia a faccia con Clint Eastwood. «Quando rivelai a mioche volevo diventare un musicista e scrivere colonne sonore mi disse “Buona fortuna”. Era stupito dalla mia scelta: mi insegnò i primi rudimenti di armonia prima di affidarmi a Irma Ravinale una docente rigorosa e severa. Andavo a lezione da lei la domenica» ricorda.

