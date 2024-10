Da Guerritore in “Inganno” a Kidman in “Baby Girl”, il potere del sesso over 50 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Chi in questi giorni ha avuto modo di vedere l’ultima serie Netflix ‘Inganno’ con Monica Guerritore come protagonista si sarà posto più o meno le stesse domande. Una proprietaria di un albergo di lusso in Costiera Amalfitana a Salerno, pur avendo 60 anni, può avere una relazione con un uomo più giovane senza che il Sbircialanotizia.it - Da Guerritore in “Inganno” a Kidman in “Baby Girl”, il potere del sesso over 50 Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Chi in questi giorni ha avuto modo di vedere l’ultima serie Netflix ‘’ con Monicacome protagonista si sarà posto più o meno le stesse domande. Una proprietaria di un albergo di lusso in Costiera Amalfitana a Salerno, pur avendo 60 anni, può avere una relazione con un uomo più giovane senza che il

Monica Guerritore - protagonista in Inganno : “Noi donne siamo donne a tutti gli effetti - le età so sono spostate” - Abbracciare la propria età, invece di lottare contro di essa, è fondamentale per vivere serenamente. Il messaggio chiave è che ogni fase della vita porta con sé una propria bellezza e intensità emotiva. Le età si sono spostate anche per il mondo commerciale: basti pensare agli integratori o alla necessità di praticare yoga. (Superguidatv.it)

Inganno - intervista a Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti : "L'imprevisto è sexy" - Giacomo Gianniotti invece è Elia, trentenne italoamericano che vuole comprare una barca. Scritta a sedici mani da Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi e Michela Straniero, è ambientata sulla Costiera Amalfitana. Inganno è il remake "all'italiana" di Gold Digger, serie inglese con protagonisti Julia Ormond e Ben Barnes. (Movieplayer.it)

Su Netflix ‘Inganno’ - Monica Guerritore contro i tabù del sesso over 60 - ‘Inganno’ – diretta da Pappi Corsicato e scritta da Teresa Ciabatti, Eleonora Cimpanelli, Flaminia Gressi, Michela Straniero – è un thriller sentimentale che gioca tra la suspense, la rottura dei tabù e le verità scomode sull’amore. “Il coraggio sta nell’apertura di un corpo non rifatto – dice Guerritore – di un viso non rifatto e di mostrare la presa di coscienza di come siamo veramente. (Dailyshowmagazine.com)