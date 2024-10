Lapresse.it - Buchmesse, l’Italia protagonista a Francoforte. Giuli: “Prevalgano armonia e concordia”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)nella sua pluralità culturale, nella sua produzione letteraria e nella sua apertura, anche al dissenso. Si presenta cosìOspite d’Onore alla2024. In occasione della cerimonia di apertura della Fiera del Libro di, il ministro della Cultura, Alessandro, ha evidenziato come “l’editoria italiana mostra una personalità forte, aperta e plurale, che riflette la solidità della nostra industria del settore, una realtà dinamica, una realtà in crescita”., che ha definito la cultura “la nostra religione universale civile”, ha tenuto anche a sottolineare che come ministro della Cultura nella sua missione istituzionale “è intenzionato a rappresentare la sacrosanta libertà di espressione di ogni forma di dissenso. Compreso quello che possa ritorcersi nei confronti del governo a cui mi onoro di appartenere”.