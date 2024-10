Allerta arancione alla Spezia: scuole, parchi e centri sportivi chiusi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Spezia, 16 ottobre 2024 – Dopo lo stato di Allerta arancione idrogeologica per temporali emanato dalla Regione Liguria - Servizio di Protezione Civile, per la giornata di domani, 17 ottobre, fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all’evoluzione dei fenomeni meteorologici, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato oggi un'ordinanza che dispone le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità: la sospensione dell'attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli Istituti tecnici superiori, il conservatorio Puccini ed i centri di formazione professionale. Lanazione.it - Allerta arancione alla Spezia: scuole, parchi e centri sportivi chiusi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La, 16 ottobre 2024 – Dopo lo stato diidrogeologica per temporali emanato dRegione Liguria - Servizio di Protezione Civile, per la giornata di domani, 17 ottobre, fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all’evoluzione dei fenomeni meteorologici, il sindaco dellaPierluigi Peracchini ha firmato oggi un'ordinanza che dispone le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità: la sospensione dell'attività didattica in presenza, nelledi ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli Istituti tecnici superiori, il conservatorio Puccini ed idi formazione professionale.

