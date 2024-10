Verso il super derby. Bufera biancazzurra. Ridolfi paga per la crisi. Nuovo mister in arrivo (Di martedì 15 ottobre 2024) Rivoluzione in casa Prato. Quelle che sono seguite alla batosta incassata a Piacenza, dove la squadra di casa si è imposta con un netto 4-0, sono state ore di riflessione per i vertici lanieri. Ore nelle quali, dopo un confronto fra il presidente Stefano Commini e il direttore sportivo Gianluca Berti, si è deciso di cambiare. Via Maurizio Ridolfi e il suo vice Christian Cesaretti, nonostante la conferma pubblica risalente ad appena 10 giorni fa da parte di Berti. Il tecnico ex Tuttocuoio paga il pessimo avvio di stagione, fatto di una sola vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, considerando sia il campionato che la Coppa Italia. Gli ultimi tre ko consecutivi hanno spinto la società a sollevare dal proprio incarico l’allenatore che sedeva sulla panchina biancazzurra dallo scorso gennaio. La speranza è che il cambiamento possa dare una scossa alla squadra. Lanazione.it - Verso il super derby. Bufera biancazzurra. Ridolfi paga per la crisi. Nuovo mister in arrivo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Rivoluzione in casa Prato. Quelle che sono seguite alla batosta incassata a Piacenza, dove la squadra di casa si è imposta con un netto 4-0, sono state ore di riflessione per i vertici lanieri. Ore nelle quali, dopo un confronto fra il presidente Stefano Commini e il direttore sportivo Gianluca Berti, si è deciso di cambiare. Via Maurizioe il suo vice Christian Cesaretti, nonostante la conferma pubblica risalente ad appena 10 giorni fa da parte di Berti. Il tecnico ex Tuttocuoioil pessimo avvio di stagione, fatto di una sola vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, considerando sia il campionato che la Coppa Italia. Gli ultimi tre ko consecutivi hanno spinto la società a sollevare dal proprio incarico l’allenatore che sedeva sulla panchinadallo scorso gennaio. La speranza è che il cambiamento possa dare una scossa alla squadra.

