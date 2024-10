Metropolitanmagazine.it - Torna in trend l’olio di avocado per l’haircare: ecco cosa dicono gli esperti

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Negli ultimi anni,diè diventato un vero e proprionel mondo della bellezza, soprattutto per, la cura dei capelli. Se negli anni 2010 l’era sinonimo di toast Instagrammabili, oggi è il suo olio estratto dalla polpa a dominare l’industria beauty. Ricco di vitamine e nutrienti,dioffre numerosi benefici per migliorare la salute dei capelli. Malo rende così efficace?glidipotrebbe essere il tuo nuovo segreto haircare per capelli sani e fortidiè noto per le sue proprietà nutrienti, grazie alla presenza di vitamine come A, B6, C, D ed E, oltre a minerali e grassi monoinsaturi. Questi elementi aiutano a rafforzare i capelli e ridurre la fragilità.