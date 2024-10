Elisa Ori nuovo capo di BNP Paribas per il mercato italiano

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)Ori sarà la nuova Country head Italia di BNPAsset Management (BNPP AM), società specializzata nella gestione del risparmio del gruppo bancario BNP, leader in Europa con operatività globale. A partire dal 1° giugno 2025, Ori subentrerà a Marco Barbaro, che andrà in pensione a maggio dello stesso anno e supporterà la manager nel periodo di transizione. Laureata alla Bocconi, Ori è attualmente head of Sales Italy presso BNPP AM. Entrata nel 1999 come Sales per i clienti istituzionali, nel 2018 è nominata head of Wholesale & Institutional Clients e, dal 2019, assume la carica di Head of Sales, responsabile dello sviluppo del business con clienti istituzionali, wholesale e reti distributive esterne al Gruppo BNP. In precedenza, ha lavorato presso JP Morgan enella divisione Securities Services.