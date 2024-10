Liberoquotidiano.it - È il regista Francis Ford coppola ad aprire la festa del Cinema di Roma

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) E' stato il grandeadla 19madelcapitolino con il suo ultimo film “Megalopolis”. Un successo annunciato per ilde “Il padrino” e di altri grandi successi, tra cui “Apocalypse now”. Tutto è iniziato ieri a Cinecittà, dove per la prima volta è stata conferita la Chiave di Cinecittà alitalo-americano e gli è stata anche intitolata una strada all'interno della “città del”. In serata è stato proiettato il film davanti ad un parterre di ammiratori e addetti ai lavori. Insomma un tutto “esaurito”, da esaurimento nervoso. Tanti impegni, ma ne valeva la pena.