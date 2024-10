Tg24.sky.it - Meteo, Ottobrata al termine: pioggia in arrivo da Nord a Sud. Le previsioni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Resiste ancora il caldo in gran parte dell’Italia: a inizio settimana le temperature potrebbero superare i 30 gradi al Sud e in Sicilia, dove si sentiranno maggiormente gli effetti dell’anticiclone africano. Storia diversa, invece, al, dove il cielo si manterrà spesso coperto da una nuvolosità irregolare, tra nebbie al mattino e qualche debole piovasco. L'anticiclone, però, avrà vita breve: già nella giornata di mercoledì arriverà una perturbazione dalla Penisola iberica, che colpirà le regioni di-Ovest e in particolare la Liguria, dove sono previsti forti rovesci. Da giovedì, il maltempo si estenderà su tutta l’Italia e colpirà soprattutto le regioni tirreniche, più esposte alle correnti atlantiche