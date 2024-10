Che senso ha prendere un razzo al volo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Per la prima volta un razzo progettato per l’esplorazione spaziale - Starship di SpaceX - ha terminato il suo volo di rientro sulla Terra tra le “braccia” della rampa di lancio da cui è partito. Un’operazione straordinaria e complessa che non è nata col solo intento di stupire Repubblica.it - Che senso ha prendere un razzo al volo Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Per la prima volta unprogettato per l’esplorazione spaziale - Starship di SpaceX - ha terminato il suodi rientro sulla Terra tra le “braccia” della rampa di lancio da cui è partito. Un’operazione straordinaria e complessa che non è nata col solo intento di stupire

