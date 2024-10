Capannori: tir carico di bottiglie in vetro distrutto dalle fiamme nella notte (foto) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca, supportata dall'autobotte, è intervenuta a Capannori, nella notte fra il 13 e il 14 ottobre 2024, in via Antonio Rossi per estinguere un incendio L'articolo Capannori: tir carico di bottiglie in vetro distrutto dalle fiamme nella notte (foto) proviene da Firenze Post. .com - Capannori: tir carico di bottiglie in vetro distrutto dalle fiamme nella notte (foto) Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca, supportata dall'autobotte, è intervenuta afra il 13 e il 14 ottobre 2024, in via Antonio Rossi per estinguere un incendio L'articolo: tirdiin) proviene da Firenze Post.

