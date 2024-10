Trump prepara i super-dazi per proteggere le auto Usa: «Li metterò al 500%, non ne venderanno più una» (Di domenica 13 ottobre 2024) Donald Trump uguale dazi. L’equazione pare scontata quando si tratta di commercio internazionale, se si guarda al primo mandato del leader dei Repubblicani Usa. E a confermare che l’andazzo sarà nuovamente quello delle barricate sui prodotti stranieri in ingresso nel Paese è stato lui stesso questo weekend. A precisa domanda della conduttrice di Fox News sulle possibili tariffe sulle auto straniere, Trump ha ringhiato: «metterò dazi del 200, 500%, non m’interessa, finché non potranno più vendere una sola macchina qui». Il candidato Repubblicano ha detto di non volere a nessun costo che «danneggino le nostre case costruttirci». Il soggetto non è neppure specificato, ma pare chiaro che Trump ha in testa in primis i produttori cinesi e asiatici. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 13 ottobre 2024) Donalduguale. L’equazione pare scontata quando si tratta di commercio internazionale, se si guarda al primo mandato del leader dei Repubblicani Usa. E a confermare che l’andazzo sarà nuovamente quello delle barricate sui prodotti stranieri in ingresso nel Paese è stato lui stesso questo weekend. A precisa domanda della conduttrice di Fox News sulle possibili tariffe sullestraniere,ha ringhiato: «del 200,, non m’interessa, finché non potranno più vendere una sola macchina qui». Il candidato Repubblicano ha detto di non volere a nessun costo che «danneggino le nostre case costruttirci». Il soggetto non è neppure specificato, ma pare chiaro cheha in testa in primis i produttori cinesi e asiatici.

