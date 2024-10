Maria De Filippi, completo bianco e sneakers nere per la terza puntata di Amici 2024 (Di domenica 13 ottobre 2024) Maria De Filippi sceglie il total white abbinato a un paio di sneakers nere a contrasto per la terza puntata di Amici 2024: scopriamo chi ha firmato gli abiti della conduttrice. Fanpage.it - Maria De Filippi, completo bianco e sneakers nere per la terza puntata di Amici 2024 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024)Desceglie il total white abbinato a un paio dia contrasto per ladi: scopriamo chi ha firmato gli abiti della conduttrice.

Maria De Filippi a Tu Sì Que Vales in jeans e sneakers : sovverte il dress code da prima serata - Maria De Filippi si è ribellata alle classiche regole di dress code da prima serata. Per la quarta puntata di Tu Sì Que Vales ha detto no a tailleur e tubini bon-ton, ha preferito un completo di jeans e le sneakers.Continua a leggere . (Fanpage.it)