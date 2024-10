Imbocca la Pontina contromano: anziano di 86 anni provoca tre incidenti (Di domenica 13 ottobre 2024) Dramma sfiorato nella mattinata di oggi, 13 ottobre, sulla Pontina. Un uomo di 86 anni ha infatti Imboccato la strada contromano dall'altezza dello svincolo Tor de' Cenci, provocando tre incidenti. L'automobilista è stato fermato all'altezza del campo rom di Castel Romano ed è risultato essere Latinatoday.it - Imbocca la Pontina contromano: anziano di 86 anni provoca tre incidenti Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dramma sfiorato nella mattinata di oggi, 13 ottobre, sulla. Un uomo di 86ha infattito la stradadall'altezza dello svincolo Tor de' Cenci,ndo tre. L'automobilista è stato fermato all'altezza del campo rom di Castel Romano ed è risultato essere

Imbocca la Pontina contromano e causa tre incidenti : 86enne bloccato dalla Polizia - Gli agenti sono riusciti a intercettare e bloccare la vettura, guidata da un uomo di 86 anni, prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Le prime indicazioni sembrano suggerire che l’uomo possa aver perso l’orientamento a causa dell’età avanzata. Intervento Provvidenziale della Polizia Locale L’incidente è avvenuto in prossimità di Castel Romano e ha visto l’intervento tempestivo ... (Dayitalianews.com)