Agi.it - Operaio di 25 anni muore schiacciato da un bancale di finestre

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Un25enne è mortodal crollo di undinel grande magazzino Tecnomat ad Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza. L'uomo, a quanto si apprende, stava movimentando alcunedepositate e pronte per essere stoccate in un'area esterna quando il carico gli è piombato addosso. Ferito gravemente, l'è poi deceduto poco dopo il trasporto all'ospedale San Bortolo di Vicenza. "Questa mattina - conferma l'azienda in una nota - nell'area dedicata alla movimentazione delle merci, all'esterno del negozio Tecnomat di Altavilla Vicentina (VI), un giovane collaboratore è stato coinvolto in un grave infortunio che ne ha causato il decesso. Al momento la dinamica è in via di chiarimento e la Società sta collaborando fattivamente con le autorità competenti, fornendo loro tutto il supporto del caso".