Gasperini: «La soddisfazione di vincere a Liverpool ed essere applauditi da tutti, in Italia non succede. Dublino l’abbiamo capita dopo un po’. Ho scelto l’Atalanta con una convinzione…» (Di sabato 12 ottobre 2024) L’allenatore dell’Atalanta ha parlato di alcune tappe importanti della sua carriera da tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini è stato uno degli ospiti del Festival dello Sport, manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport a Trento. Ecco alcune delle sue dichiarazioni, a partire dalla finale di Europa League vinta con l’Atalanta. Dublino COME UN SOGNO – Calcionews24.com - Gasperini: «La soddisfazione di vincere a Liverpool ed essere applauditi da tutti, in Italia non succede. Dublino l’abbiamo capita dopo un po’. Ho scelto l’Atalanta con una convinzione…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024) L’allenatore delha parlato di alcune tappe importanti della sua carriera da tecnico bergamasco Gian Pieroè stato uno degli ospiti del Festival dello Sport, manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport a Trento. Ecco alcune delle sue dichiarazioni, a partire dalla finale di Europa League vinta conCOME UN SOGNO –

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gasperini stangato dal giudice sportivo : pizzicato un gesto provocatorio ai tifosi del Bologna - Il giudice sportivo ha deciso di multare Gian Piero Gasperini per un gesto in Bologna-Atalanta, dopo il gol di Samardzic.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Serie A 2024/25 - giudice sportivo : ammenda di 10.000 euro per Gasperini - 000 euro per Gasperini appeared first on SportFace. Gli squalificati – si legge nella nota della Lega di A – sono: Davide Bartesaghi (Milan), Jhon Javer Lucumi Bonilla (Bologna), Thomas Suslov (H. . Verona). Lo si legge nel comunicato del giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea. The post Serie A 2024/25, giudice sportivo: ammenda di 10. (Sportface.it)

Serie A - Giudice Sportivo : 10.000 euro di multa a Gasperini - ecco la motivazione - Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la sesta giornata di Serie A. CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI... (Calciomercato.com)

Inter - MULTA per i cori contro Gasperini : il PROVVEDIMENTO del Giudice Sportivo - Di seguito il comunicato ufficiale sulla sanzione inflitta. COMUNICATO […]. La decisione del Giudice Sportivo sui cori dei tifosi dell’Inter contro Gian Piero Gasperini dell’Atalanta Il Giudice Sportivo si è espresso ufficialmente sui cori e gli insulti dei tifosi dell’Inter contro Gian Piero Gasperini nella sfida vinta contro l’Atalanta. (Calcionews24.com)