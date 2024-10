Shaila Gatta ci ripensa e si riavvicina a Javier al GF: confessione spiazzante (Di venerdì 11 ottobre 2024) Questo triangolo amoroso, o quadrilatero che dir si voglia, non si accinge a sparire nella casa del Grande Fratello. Shaila Gatta, infatti, in queste ore ha avuto un ripensamento del tutto inaspettato. Nello specifico, la giovane si è riavvicinata a Javier Martinez. Il primo passo è stato compiuto dal ragazzo, tuttavia, la Gatta non è rimasta affatto indifferente alla cosa e, successivamente, ha fatto delle confessioni inaspettate. Javier Martinez fa una confessione che spiazza Shaila Gatta Solamente ieri Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno avuto un chiarimento a seguito del quale sembrava che i due fossero giunti ad un punto d’incontro. Adesso, invece, la situazione è nuovamente cambiata. Tutto è cominciato nel momento in cui Javier ha deciso di andare da Shaila per dirle alcune cose inerenti il loro rapporto. Tutto.tv - Shaila Gatta ci ripensa e si riavvicina a Javier al GF: confessione spiazzante Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di venerdì 11 ottobre 2024) Questo triangolo amoroso, o quadrilatero che dir si voglia, non si accinge a sparire nella casa del Grande Fratello., infatti, in queste ore ha avuto unmento del tutto inaspettato. Nello specifico, la giovane si èta aMartinez. Il primo passo è stato compiuto dal ragazzo, tuttavia, lanon è rimasta affatto indifferente alla cosa e, successivamente, ha fatto delle confessioni inaspettate.Martinez fa unache spiazzaSolamente ierie Lorenzo Spolverato hanno avuto un chiarimento a seguito del quale sembrava che i due fossero giunti ad un punto d’incontro. Adesso, invece, la situazione è nuovamente cambiata. Tutto è cominciato nel momento in cuiha deciso di andare daper dirle alcune cose inerenti il loro rapporto.

