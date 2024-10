Imprese, Tassone (Mediobanca): “Consumatori e investitori chiedono trasparenza alle aziende” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Si chiede credibilità e di potersi fidare. Le aziende devono rispondere con una comunicazione basata su disciplina e autenticità”. Queste le parole di Stefano Tassone, Head of Group Communications di Mediobanca della presentazione dei risultati della ricerca ‘Corporate reputation: tendenze emergenti e implicazioni strategiche’, svoltosi a Milano e organizzato da Icch - International corporate communication Sbircialanotizia.it - Imprese, Tassone (Mediobanca): “Consumatori e investitori chiedono trasparenza alle aziende” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Si chiede credibilità e di potersi fidare. Ledevono rispondere con una comunicazione basata su disciplina e autenticità”. Queste le parole di Stefano, Head of Group Communications didella presentazione dei risultati della ricerca ‘Corporate reputation: tendenze emergenti e implicazioni strategiche’, svoltosi a Milano e organizzato da Icch - International corporate communication

Tassone (Mediobanca) “Ridurre probabilità irruzione eventi inattesi” - MILANO (ITALPRESS) – “Proteggere un brand significa studiare delle risposte, prepararsi con dei piani di crisi, arrivare preparati a eventi inattesi come, per esempio, i cyberattacchi. Non si deve prevedere l’imprevedibile, ma bisogna ridurre la probabilità che irrompano eventi che sconvolgono la nostra capacità di reagire”. (Unlimitednews.it)