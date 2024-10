Atletica Paralimpica al Tre Fontane gli Italiani di Società e Coppa Italia Lanci 2024

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre– E’ tutto pronto al il Centro di PreparazioneTredi Roma, che ospiterà la finale nazionale dei CampionatiParalimpici didileggera e della. La competizione si svolgerà dal 12 al 13 ottobre. 161 atleti punteranno al titolo maschile e femminile nella categorie degli Assoluti, Promozionale e Giovanile. Come riporta comitatoparalimpico.it – Dopo il tripudio dello scorso anno, si preannuncia un’altra grande sfida tra Omero Bergamo e Anthropos Civitanova Marche. Labergamasca cercherà infatti di allungare la propria striscia di successi in campo femminile dove trionfa in tutte le categorie dal 2019, mentre la compagine marchigiana andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo nella classifica assoluta e promozionale al maschile.