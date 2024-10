Serie D / Ancona, Guerini: “stiamo lavorando per rafforzarci, sogno il ritorno nel professionismo” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Presidente Onorario nonché storica bandiera biancorossa ha fatto il punto della situazione in casa Ancona: società, squadra, problematiche affrontate e progetti senza escludere nessuno. Il tutto, con lo scopo dichiarato di ripagare l’amore incondizionato di una piazza, quella dorica, sofferente ma fiduciosa VALLESINA, 10 ottobre 2024 – Il Presidente Onorario dell’Ancona Vincenzo Guerini ha parlato a viso aperto nella conferenza tenutasi allo stadio Dorico, un modo diretto per fare il punto della situazione così da poter rassicurare circa la continuità del progetto per garantire un futuro alla prima squadra del capoluogo. Uno dei punti prioritari che andava chiarito nell’immediato era la definizione dell’organigramma societario. .com - Serie D / Ancona, Guerini: “stiamo lavorando per rafforzarci, sogno il ritorno nel professionismo” Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Presidente Onorario nonché storica bandiera biancorossa ha fatto il punto della situazione in casa: società, squadra, problematiche affrontate e progetti senza escludere nessuno. Il tutto, con lo scopo dichiarato di ripagare l’amore incondizionato di una piazza, quella dorica, sofferente ma fiduciosa VALLESINA, 10 ottobre 2024 – Il Presidente Onorario dell’Vincenzoha parlato a viso aperto nella conferenza tenutasi allo stadio Dorico, un modo diretto per fare il punto della situazione così da poter rassicurare circa la continuità del progetto per garantire un futuro alla prima squadra del capoluogo. Uno dei punti prioritari che andava chiarito nell’immediato era la definizione dell’organigramma societario.

