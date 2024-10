Saved! Eva Amurri condivide foto inedite del backstage per il ventesimo anniversario (Di giovedì 10 ottobre 2024) La protagonista del teen drama del 2004 di Brian Dannelly ha raccontato alcuni aneddoti del film. Eva Amurri ha pubblicato sul proprio account social un ricordo del periodo di lavorazione di Saved!, a vent'anni dall'uscita nelel sale del film indie. Nonostante l'anniversario del film fosse ad inizio anno, Amurri ha trovato l'ispirazione per parlarne dopo aver ritrovato i ricordi di quell'esperienza. L'attrice, oggi trentanovenne, ha raccontato ai propri fan quanto quel film sia importante per lei, sottolineando quanto fosse sorpresa di essere stata scelta nel cast perché, rispetto alle sue co-star, era decisamente meno esperta. Esperienza teen "Il negozio di muffin ha chiuso ma ha conservato le ricevute! foto dimenticate di quando abbiamo girato Saved! più Movieplayer.it - Saved! Eva Amurri condivide foto inedite del backstage per il ventesimo anniversario Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La protagonista del teen drama del 2004 di Brian Dannelly ha raccontato alcuni aneddoti del film. Evaha pubblicato sul proprio account social un ricordo del periodo di lavorazione di!, a vent'anni dall'uscita nelel sale del film indie. Nonostante l'del film fosse ad inizio anno,ha trovato l'ispirazione per parlarne dopo aver ritrovato i ricordi di quell'esperienza. L'attrice, oggi trentanovenne, ha raccontato ai propri fan quanto quel film sia importante per lei, sottolineando quanto fosse sorpresa di essere stata scelta nel cast perché, rispetto alle sue co-star, era decisamente meno esperta. Esperienza teen "Il negozio di muffin ha chiuso ma ha conservato le ricevute!dimenticate di quando abbiamo girato! più

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Saved! Eva Amurri condivide foto inedite del backstage per il ventesimo anniversario - Eva Amurri ha pubblicato sul proprio account social un ricordo del periodo di lavorazione di Saved!, a vent'anni dall'uscita nelel sale del film indie. Nonostante l'anniversario del film fosse ad ... (movieplayer.it)

Eva Amurri Shares Behind-the-Scenes Secrets and 'Love Letter' to “Saved! ”in Celebration of Film's 20th Anniversary - Eva Amurri is looking back on a special moment in her acting career. The actress, 39, reflected on the making of Saved!, 20 years after the indie film's release. Though the annive ... (msn.com)

Is Imitation Flattery? When It Comes to Archival Fashion, Cazzie David Isn’t So Sure - Today, if you don the same outfit another celebrity already did, it’s no longer considered redundant; it’s an homage. Cazzie David wonders if the trend signals something bigger. (vogue.com)