Festa del Cinema di Roma | le giurie della 19ma edizione

La 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma è alle porte, tutto è pronto per il 16 ottobre e anche le giurie sono state ufficializzate. Pablo Trapero presiederà la giuria del Concorso Progressive Cinema, la sezione competitiva della Festa del Cinema di Roma. Lo annuncia la Direttrice Artistica Paola Malanga, con Salvatore Nastasi, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, Direttrice Generale. Il regista, sceneggiatore e produttore argentino sarà affiancato dalla montatrice Francesca Calvelli, l'attrice francese Laetitia Casta, la produttrice Gail Egan e lo scrittore e sceneggiatore Dennis Lehane.

