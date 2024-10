Boccia presidente dell’Associazione italiana Insigniti della Legion d’Onore: Il sindaco di Salerno: Onora la città (Di giovedì 10 ottobre 2024) “L’imprenditore salernitano Vincenzo Boccia è stato eletto presidente dell’Associazione italiana Insigniti Legion d’Onore. Esprimo a nome mio personale e della civica amministrazione il mio rallegramento per il prestigioso incarico che il nostro concittadino assolverá con passione e competenza conseguendo importanti risultati”. Lo scrive il sindaco di Salerno Enzo Napoli. “Vincenzo Boccia – prosegue il primo cittadino – Onora la città di Salerno con le sue capacità imprenditoriali e l’impegno per favorire l’economia, l’occupazione e le relazioni internazionali solidali. La Legione d’Onore è la più alta onoreficenza conferita dalla Repubblica Francese a personalità eminenti che si siano prodigati per favorire proficue relazioni tra Italia e Francia”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “L’imprenditore salernitano Vincenzoè stato eletto. Esprimo a nome mio personale ecivica amministrazione il mio rallegramento per il prestigioso incarico che il nostro concittadino assolverá con passione e competenza conseguendo importanti risultati”. Lo scrive ildiEnzo Napoli. “Vincenzo– prosegue il primo cittadino –ladicon le sue capacità imprenditoriali e l’impegno per favorire l’economia, l’occupazione e le relazioni internazionali solidali. Laè la più alta onoreficenza conferita dalla Repubblica Francese a personalità eminenti che si siano prodigati per favorire proficue relazioni tra Italia e Francia”.

Vincenzo Boccia nuovo presidente dell’Associazione italiana dell’Ordine nazionale della Legion d’Onore - Aggiungeremo un secondo pilastro al piano Draghi che è molto chiaro nei fini e nelle strategie e va implementato in quella che si chiama ‘compatibilità tra strategia e struttura’ per dare risposta a una serie di quesiti: Quali riforme occorrono per permetterci di raggiungere quegli obiettivi? Come configurare una nuova governance europea? Quali comuni visioni di Italia e Francia servono per ... (Ildenaro.it)

Ordine nazionale della Legion d’Onore : Vincenzo Boccia nuovo presidente dell’Associazione italiana - Il passaggio di testimone è avvenuto oggi, a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata francese in Italia, alla presenza dell’Ambasciatore Martin Briens, la presidente uscente Anna Maria Tarantola, il neopresidente Boccia, l’Ambasciatrice presso la Santa Sede Madame Florence Mangin, la segretaria generale Françoise Marie Plantade, il tesoriere Marcel Patrignani, Yvonne Tarabal e Vincenzo Camporini, ... (Panorama.it)

