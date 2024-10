Milton spaventa la Florida. Biden: «Ascoltate le autorità è una questione di vita o di morte» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Ascoltate la autorità e se dovete evacuare fatelo ora, è una questione di vita o di morte», queste le parole del presidente USA Joe Biden, davanti all’arrivo dell’uragano Milton sulle coste della Florida. E in tanti sono scappati dalle coste, creando lunghe code in autostrada, con distributori di benzina a secco. Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone, ma sul numero esatto di chi ha con certezza lasciato la propria abitazione è il caos. La sindaca di Tampa: «Chi rimane nella sua casa a un piano ha deciso di rimanere nella sua bara» «Milton è la tempesta del secolo, può essere catastrofico», ha precisato la vicepresidente e candidata democratica alla Casa Bianca Kamala Harris. Il sindaco di Tampa Jane Castor è stata più netta. Chi ha deciso di rimanere nella propria casa, magari a un piano, ha deciso di chiudersi «in una bara». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «lae se dovete evacuare fatelo ora, è unadio di», queste le parole del presidente USA Joe, davanti all’arrivo dell’uraganosulle coste della. E in tanti sono scappati dalle coste, creando lunghe code in autostrada, con distributori di benzina a secco. Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone, ma sul numero esatto di chi ha con certezza lasciato la propria abitazione è il caos. La sindaca di Tampa: «Chi rimane nella sua casa a un piano ha deciso di rimanere nella sua bara» «è la tempesta del secolo, può essere catastrofico», ha precisato la vicepresidente e candidata democratica alla Casa Bianca Kamala Harris. Il sindaco di Tampa Jane Castor è stata più netta. Chi ha deciso di rimanere nella propria casa, magari a un piano, ha deciso di chiudersi «in una bara».

