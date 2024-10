Lanazione.it - Consorzio bonifica è bagarre. Paolo Masetti è il più votato

(Di martedì 8 ottobre 2024), sindaco di Montelupo Fiorentino fino a pochi mesi fa, sarà il nuovo presidente deldi3 medio Valdarno per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Le elezioni per il rinnovo del consiglio delhanno registrato un’affluenza record con oltre 6617 voti, più del triplo di quanti si presentarono nel 2019. Erano due le liste in corsa neldiMedio Valdarno ciascuna espressione di mondi in cui ildiè sentito, per forza di cose, come realtà più vicina. A fare incetta di voti è stata la lista, "Acqua agricoltura ambiente per la resilienza climatica" presentata dal Partito Democratico e da Coldiretti oltre a una quarantina di Comuni del Medio Valdarno, che aveva appunto come coordinatore, eletto insieme a Eleonora Tinarelli, Domenico Murrone, Maurizio Pelosi.