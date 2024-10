Achille Lauro su X Factor: “Il tempo delle litigate in tv è finito, se ci sono momenti critici li risolviamo” (Di martedì 8 ottobre 2024) Achille Lauro su X Factor: “Il tempo delle litigate in tv è finito” In occasione della presentazione del suo nuovo album, Ragazzi Madre – L’Iliade, Achille Lauro ha parlato anche della sua esperienza a X Factor, dove ricopre il ruolo di giudice, e del rapporto con i suoi colleghi. Intervistato dal Corriere della Sera, il cantante ha parlato del talent musicale come di un “un tavolo di amici” dove “si parla di musica”. “Se si dovesse accendere qualche momento, credo sarà gestito nel rispetto degli altri: siamo persone intelligenti e risolte, non cerchiamo la rivincita a quel tavolo. Il tempo delle litigate in tv è finito” ha aggiunto Achille Lauro. Tpi.it - Achille Lauro su X Factor: “Il tempo delle litigate in tv è finito, se ci sono momenti critici li risolviamo” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 8 ottobre 2024)su X: “Ilin tv è” In occasione della presentazione del suo nuovo album, Ragazzi Madre – L’Iliade,ha parlato anche della sua esperienza a X, dove ricopre il ruolo di giudice, e del rapporto con i suoi colleghi. Intervistato dal Corriere della Sera, il cantante ha parlato del talent musicale come di un “un tavolo di amici” dove “si parla di musica”. “Se si dovesse accendere qualche momento, credo sarà gestito nel rispetto degli altri: siamo persone intelligenti e risolte, non cerchiamo la rivincita a quel tavolo. Ilin tv è” ha aggiunto

X Factor 2024 - ecco chi ha superato i bootcamp per Jake La Furia e Achille Lauro - Si è fermato ai Bootcamp, invece, il percorso di: Andrea Astofi (esibitosi con “Time break”, inedito), Eva De Santis (“Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De André), Matilda Balconi (“Dancing with Myself”; di Billy Idol), Giulia Covitto (“Rid of Me” di PJ Harvey), Domenico Giovanni Pini ... (Spettacolo.eu)

X Factor Bootcamp : Bufera su Jack La Furia e Achille Lauro! - Secondo Jake, quei concorrenti non erano pronti per quel palcoscenico, e nel caso di Meloni, ha spiegato di non volerlo costringere a esibirsi su brani troppo distanti dal suo stile. Alla fine, la squadra di Jake La Furia include i The Foolz, Francesca Siano, i Potara ed Elmira Marinova, che ha ... (Gossipnews.tv)

X Factor : le pagelle dei Bootcamp di Jake La Furia e Achille Lauro - I Bootcamp di X Factor 2024 (così come di tutte le altre edizioni) sono uno dei giochi televisivi più crudeli di tutti i tempi: possiamo finalmente dirlo? E pensare che mancano ancora le squadre di Manuel Agnelli e Paola Iezzi, e metà dei concorrenti, rende ancora più vera questa affermazione. Per ... (Movieplayer.it)