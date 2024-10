Bergamonews.it - Ricercati per furto di alcolici, i carabinieri li trovano con eroina e 134 panetti di burro (nascosti anche nelle mutande)

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ghisalba. Una dir poco insolito. Lo scorso 29 settembre idi Martinengo sono stati contattati dal personale di un supermercato di Ghisalba per via di quattro uomini che avevano appena rubato alcuni super. I militari, arrivati subito sul posto, si sono accorti che i quattro si erano già allontanati. Le commesse, preoccupate, hanno riferito che gli stessi erano già stati sorpresi nel reparto superil giorno prima, mentre nascondevano in uno zaino alcune bottiglie di liquore, scappando con la refurtiva. I, dopo essersi fatti descrivere quei soggetti, si sono messi alla loro ricerca, rintracciandoli a Ghisalbavicinanze di un benzinaio.