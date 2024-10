Dopo le regionali vediamo Bonelli siluro sul Pd | big bang Schlein siamo al conto alla rovescia

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Botte da orbi. Nel centrosinistra è tutti contro tutti. O meglio: quasi tutti contro la. L'oggetto della contesa, ufficialmente, è l'apertura di Elly al ritorno di Matteo Renzi nel “campo largo”, invero già defunto. In realtà, soprattutto da parte del Movimento 5Stelle - ci arriviamo c'è la volontà a prescindere di indebolire la segretaria dem. Sabato Angelo, portavoce dei Verdi, è partito come un caterpillar, però green: «le elezionicredo sia opportuno avviare un chiarimento perché il governo del Paese passa per programmi credibili e persone credibili. La stagione del renzismo non ha rappresentato un elemento di credibilità ma di profonda lacerazione nel Paese. Non è una polemica, è un tema politico».