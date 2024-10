Carta del docente, AND: “Qualsiasi ipotesi di taglio è inaccettabile. Cambiarla in Carta Welfare senza vincoli di spesa” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Presidente dell’Associazione Nazionale Docenti Pio G. Sangiovanni sottolinea la necessità di una vera e propria svolta che porti alla trasformazione della Carta del docente facendola diventare una una concreta misura dì Welfare, la cui dotazione non solo non dev’essere decurtata, ma al contrario va incrementata ad almeno mille euro, senza vincoli di destinazione di spesa, in modo da diventare una vera e propria Carta di Welfare. L'articolo Carta del docente, AND: “Qualsiasi ipotesi di taglio è inaccettabile. Cambiarla in Carta Welfare senza vincoli di spesa” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Presidente dell’Associazione Nazionale Docenti Pio G. Sangiovanni sottolinea la necessità di una vera e propria svolta che porti alla trasformazione delladelfacendola diventare una una concreta misura dì, la cui dotazione non solo non dev’essere decurtata, ma al contrario va incrementata ad almeno mille euro,di destinazione di, in modo da diventare una vera e propriadi. L'articolodel, AND: “diindi” .

