Mo: Gasparri (FI), 'palestinesi si liberino di Hamas' (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ott (Adnkronos) - "Usciamo dall'ipocrisia. Quando si parla di due popoli e due Stati, a proposito di Medioriente, bisogna ammettere che se ci sono due popoli, quello di Israele e quello palestinese, non esistono due Stati. Israele è uno Stato, una democrazia, dove si vota e dove ci sono Istituzioni rappresentative. La Palestina non è uno Stato. È un popolo sequestrato dalla banda di terroristi assassini di Hamas". Lo dice il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Finché il popolo palestinese non caccerà via Hamas, non si ribellerà , rivendicando libertà , democrazia e autodeterminazione, non potrà proporsi come uno Stato democratico. I palestinesi si liberino di Hamas. Oggi abbiamo due popoli e uno Stato, quello di Israele. Tocca ai palestinesi cacciare la setta fondamentalista e dotarsi di una democrazia. (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ott (Adnkronos) - "Usciamo dall'ipocrisia. Quando si parla di due popoli e due Stati, a proposito di Medioriente, bisogna ammettere che se ci sono due popoli, quello di Israele e quello palestinese, non esistono due Stati. Israele è uno Stato, una democrazia, dove si vota e dove ci sono Istituzioni rappresentative. La Palestina non è uno Stato. È un popolo sequestrato dalla banda di terroristi assassini di". Lo dice il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio. "Finché il popolo palestinese non caccerà via, non si ribellerà , rivendicando libertà , democrazia e autodeterminazione, non potrà proporsi come uno Stato democratico. Isidi. Oggi abbiamo due popoli e uno Stato, quello di Israele. Tocca aicacciare la setta fondamentalista e dotarsi di una democrazia. (Liberoquotidiano)

Liberoquotidiano - Mo | Gasparri FI ' palestinesi si liberino di Hamas'

Medioriente, Schlein: “Politica renda vicina soluzione due popoli due Stati” - “Due popoli e due Stati per noi è ancora la soluzione a cui protendere. . Sembra la soluzione più lontana ma la politica deve renderla più vicina”. Un cessare il fuoco serve anche per liberare finalmente tutti gli ostaggi nelle mani dei terroristi di Hamas e per reintraprendere un percorso di pace ... (Lapresse)

Mo: Tajani, ‘necessario cessate il fuoco per soluzione ‘due popoli due Stati” - C?è un percorso in atto, ci sono mediazioni, siamo contrari ad ogni atto che alzi ulteriormente la tensione e coinvolga innocenti. (Adnkronos) – Il cessate il fuoco a Gaza per una soluzione “due popoli due Stati, Israele e Palestina”. I rischi, se la situazione deflagrasse, sarebbero “enormi, e ... (Calcioweb.eu)

Mo: Tajani, 'necessario cessate il fuoco per soluzione 'due popoli due Stati'' - È l'ora del cessate il fuoco, come ha appena detto anche Biden, non è troppo tardi". . C'è un percorso in atto, ci sono mediazioni, siamo contrari ad ogni atto che alzi ulteriormente la tensione e coinvolga innocenti. Anche per questo chiediamo alla Bce di non fare più solo da guardiano del rigore ... (Liberoquotidiano)

Com'è cambiata l'Europa, dopo tutte le elezioni del 2024? - Con il voto dell'Austria il«più grande anno elettorale» giunge a compimento in Europa. I partiti di destra avanzano: e se i sovranisti vanno al governo, di fatto, solo in Olanda, le loro parole d'ordi ...(corriere)

La routine di tutti i popoli è quasi inscalfibile, cascasse il mondo - Inutile usare palliativi per definire lo stato in cui si trova l’umanità intera, anche se con misure e sembianze diverse. È in guerra, non mondiale ma qualcosa di peggio. L’ invasione dell’Ucraina da ...(ildenaro)