Fabrizia Carminati | La storia con Berlusconi durò poco Ci rimase male ma gli presentai Veronica Lario

(Di domenica 6 ottobre 2024): La Verità intervista valletta presentatrice degli albori di Mediaset (allora Fininvest), lavorò con Mike Bongiorno. Poi, come si trovò a lavorare con lui in trasmissione?: «Eh, diciamo che aveva il suo "caratterino". Alla prima puntata di Sogni nel cassetto mi disse "tu mi stai sempre vicino, mi segui, ti dico io cosa devi fare" e io potevo solo parlare quando lui si rivolgeva a me e mi dava la parola. Non potevo prendere iniziative, per cui sembravo una valletta un po' deficiente, che te devo dì? Ho fatto la valletta con lui per cinque anni». Aveva un rapporto forcon lei?«Ci vedevamo solo ed esclusivamente in studio». Gli sfuggì qualche atteggiamento un po' galante?«Assolutamente mai. (Ilnapolista)