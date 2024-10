Squalifica Sinner è appena arrivata la notizia tanto temuta | sgomento tra i tifosi

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il numero uno al mondo Jannikha parlato in conferenza alla vigilia dell’esordio nel Masters 1000 di Shanghai. Prosegue la tournèe asiatica per i tennisti e questa settimana andrà in scena il Masters 1000 di Shanghai, torneo che vede tra i protagonisti anche il numero uno al mondo Jannik. paura in casa(Lapresse) SerieAnewsL’azzurro ha finora disputato un’annata straordinaria, ha vinto due titoli del Grande Slam e due Masters 1000 ed è da quasi 20 settimane in vetta al ranking mondiale Atp. Sulla testa del campione pende una pericolosa spada di Damocle visto la decisione della Wada (Agenzia Mondiale doping) di fare ricorso per la positività di Jannik al Clostebol, sostanza che l’azzurro ha già dimostrato di aver preso accidentalmente.