Occhiali intelligenti ecco come vi rubano i dati personali

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il tema della privacy, legato agli impetuosi sviluppi della tecnologia, è sempre più pressante. L’ultima novità riguarda un video postato da due studenti di Harvard, che hanno dimostratogli “” Ray-Ban Meta possano essere sfruttati per ottenere informazioniidentità, numeri di telefono e indirizzi. Questa dimostrazione, chiamata I-Xray, ha combinato tecnologia di riconoscimento facciale e intelligenza artificiale per tracciare persone in tempo reale, sollevando interrogativi sull’uso improprio dei dispositivi. La tecnologia dietro I-Xray: pericoli per la privacy Gli studenti hanno mostrato, utilizzando tecnologie esistenti e facilmente accessibili, gliRay-Ban Meta possano essere un potente strumento di sorveglianza.