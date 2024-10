MM6 Maison Margiela sarà il guest designer di Pitti Uomo 107 a gennaio 2025

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) MM6è stato scelto comeospite della 107ª edizione di, che si terrà a Firenze, presso la Fortezza da Basso, dal 14 al 17. L’evento, uno dei più prestigiosi nel panorama della moda maschile, segnerà un importante ritorno per lafrancese, che presenterà una collezione esclusivamente dedicata all’abbigliamento maschile. MM6il prossimo ospite speciale di107 Il team creativo di MM6 ha espresso grande entusiasmo per questa opportunità: “Siamo onorati ed emozionati di essere stati invitati come ospiti di, la fiera di moda maschile più importante al mondo. Intendiamo portare lo stile e lo spirito di MM6 a Firenze, creando un progetto di menswear unico.