Meloni chiama Schlein | coesione tra forze politiche su Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In un momento di crescente tensione internazionale, la presidente del Consiglio Giorgiaha intensificato i suoi contatti con i leader internazionali, come dimostrato durante la recente riunione del G7. Tuttavia,ha ritenuto importante anche confrontarsi con i principali attori politici interni, in particolare con la segretaria del Partito Democratico, Elly.La telefonata trasi è concentrata principalmente sulla crisi ine sui suoi ultimi sviluppi, come confermato in un breve comunicato diffuso sia da Palazzo Chigi sia dal Nazareno. L’incontro telefonico, sebbene essenziale e conciso nei contenuti divulgati, ha un significato profondo: la volontà della premier di mantenere un dialogo aperto e di cercare unanazionale su una questione di politica estera di grande rilevanza.