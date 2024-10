Violenza di genere 300 persone si sono rivolte al Centro ascolto uomini maltrattanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Firenze, 3 ottobre 2024 - Nel 2023 oltre 300sial(Cam) di Firenze. E' quanto emerso oggi durante l'incontro “Andiamo oltre! Prevenzione delladi” a cura di Letizia Baroncelli direttrice del Cam, nel corso del Festival Equivalenze 2024, in corso fino al 5 ottobre a Le Murate e alla Rfk International House of Human Rights a Firenze. Il festival è promosso dalle cooperative sociali Il Girasole (parte del consorzio Co&So) e CAT Coop. Soc ed è realizzato grazie anche ai contributi di Burberry Group plc, The Burberry Foundation e International Youth Foundation (Iyf), Sai Sds Firenze, Sai Sds Fiorentina Nord Ovest, Sai Comune di Pontassieve, Lomography, Fondazione CR Firenze, Dal Lago Ttc e tantissime associazioni e realtà che si occupano di diversità.