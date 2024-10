Riccardo Turrini Vita nuovo garante nazionale dei detenuti Antigone | Da controllore a garante controllati manca terzietà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)è stato nominato dal governo – su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio – comedei: “Questa carica è ora ricoperta da una persona di elevata cultura, grande esperienza e particolare sensibilità per il mondo carcerario”. In conferenza stampa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ha annunciato l’avvio dell’iter per concludere la procedura di nomina del, 63 anni, magistrato, sostituisce Maurizio D’Ettore, morto all’improvviso a 64 anni un mese fa., in magistratura dal 1987, ha iniziato la carriera nelle sezioni civili come giudice del tribunale di Pordenone e successivamente al tribunale di Roma. Ha lavorato in corte d’appello ed è stato dirigente generale dell’Amministrazione della giustizia.