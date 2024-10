Una vera agenzia demoscopica europea L’approdo di Swg a Bruxelles raccontato da de Carolis

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ricerche di mercato, sondaggi sentiment dell’opinione pubblica. Una prima,, realtàche si affaccia su questo mercato. Il tutto in forma snella e fruibile, tanto per i decisori politici quanto per le imprese dei settori per i quali la regolamentazioneè sempre più centrale. L’expertise è quello di Swg, azienda leader del comparto che, assieme a OpinionWay, omologa francese, ha deciso di affacciarsi a. È nata così Polling Europe. A raccontare a Formiche.net la genesi della joint venture è il presidente di Swg, Adrio Maria de. Cosa significa spostare il baricentro verso? L’Europa ha sempre più centralità nelle decisioni e nella regolamentazione di alcuni fra i settori più strategici e, più in generale, dei public affairs.