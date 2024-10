Cristiano Ronaldo cerca dipendenti | contratto a tempo indeterminato stipendi da 2 300 euro 50 giorni di ferie e sconti del 25% in bar e ristoranti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024)nuovi lavoratori per ampliare l’organico al suo hotel Pestana CR7, a Madrid. Per le posizioni di cameriere, supervisore, receptionist, assistente bar e cameriere junior inesperto, il fenomeno portoghese non richiede particolari esperienze precedenti: il requisito essenziale è un livello elevato di inglese (C1) e possedere un titolo di Formazione Professionale Medio o Superiore. L’ex giocatore della Juventus, ora in forza all’Al Nassr di Stefano Pioli, offre uncon ticket ristorante e tariffa ridotta se si vuole soggiornare in uno degli hotel della catena. Si parte da unoo di 2.300, 50die bonus compleanno, con sconto del 25% in bar e. A queste si aggiunge un’assicurazione sanitaria privata senza costi aggiuntivi.