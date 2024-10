Arresti ultras corsa contro il tempo per evitare l’amministrazione giudiziaria | cosa rischiano Inter e Milan

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Non risultano indagati tra tesserati dicon riferimento al caso deglidegli. Eppure, la Procura dio ha avviato un procedimento di prevenzione nei confronti di. Ma? Le due società, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’,di finire in amministrazione, se non dovessero riuscire a dimostrare di non aver alcun legame che configuri forme di intimidazione o di assoggettamento nei confronti delle frange estreme del tifo organizzato. Le società pronte a collaborare masi sono resi disponibili a collaborare con gli inquirenti ma la situazione non è così tranquilla. Sono, infatti, emerse alcune “carenze organizzative” dell’nella “gestione dei rapporti con la tifoseria”. E c’è carenza neilli per l’accesso allo stadio.