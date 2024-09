Superbike Bautista vince in solitaria gara-2 ad Aragon Razgatlioglu allunga su Bulega nel Mondiale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Alvarocompleta una domenica perfetta e, dopo il successo in volata nella Superpole Race mattutina,per dispersione-2 del Gran Premio d’2024, valevole come decimo e terzultimo appuntamento stagionale del. Il veterano spagnolo della Ducati ha dominato la corsa da un capo all’altro, sfruttando al meglio la partenza dalla pole position e imponendo un ritmo forsennato che ha sfiancato la resistenza di tutti i suoi avversari. Il due volte campione iridato ha ottenuto il quarto sigillo dell’anno, raggiungendo quota 63 vittorie in carriera nel massimo campionato delle derivate di serie e confermandosi un interprete eccezionale del MotorLand di Alcañiz (pista che lo ha visto imporsi in nove occasioni a partire dal 2019).ha preceduto al traguardo i due grandi protagonisti della sfida per il titolo, Toprake Nicolò