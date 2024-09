Morto in ospedale il turista investito mercoledì nel Casertano; conducente indagato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnspagnolo di 33 anni è deceduto ina Caserta per le ferite riportate dopo essere statoa Santa Maria Capua Vetere (Caserta), nei pressi dell’Anfiteatro Campano, da un’auto condotta da 18enne, che è. L’evento si è verificato25 settembre. Ilera a Santa Maria Capua Vetere per visitare l’Anfiteatro dove duemila anni fa si era esibito Spartacus; con lui c’erano il fratello, anche lui rimasto ferito, la moglie e la sorella. I quattro turisti, hanno accertato i poliziotti del locale Commissariato, percorrevano via Russo quando l’auto guidata dal 18enne, una Fiat Panda, ha centrato Miguel e suo fratello, prima di schiantarsi contro un tubo del gas. Sulla salma del cittadino spagnolo è stata disposta l’autopsia dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere.