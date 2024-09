Riassunto | Blue Wolf Capital creerà una nuova piattaforma CDMO

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lacombinerà sette stabilimenti europei ceduti da Recipharm con ulteriori impianti in una operazione concordata riguardo a Synerlab NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Partners LLC (“”), una società di private equity operante sul mercato intermedio specializzata nei settori industriale e sanitario, ha annunciato di avere completato l’acquisizione di sette stabilimenti di produzione farmaceutica europei da Recipharm, una delle principali società di servizi di sviluppo e produzione su contratto (). I sette stabilimenti ceduti da Recipharm sono quelli di Solna, Stängnäs, Höganäs, Karlskoga e Uppsala OTC Development in Svezia, Pessac in Francia e Parets in Spagna.