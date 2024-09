Fiore Mio di Paolo Cognetti inaugura la 65 edizione del Festival dei Popoli svelato il trailer

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un esplorazione intima del Monte Rosa nel racconto di, in anteprima italiana in apertura deldeie al cinema il 25, 26 e 27 novembre. Dopo il passaggio a Locarno, il documentario diMio inaugurerà la 65°deldei, a Firenze dal 2 al 10 novembre.oggi ildel film, che arriverà nei cinema come evento speciale il 25, 26 e 27 novembre. "Seguo e ammiro da tempo il lavoro di" dichiara il direttore deiAlessandro Stellino "e sono molto felice di poter presentare in apertura diquesto suo splendido esordio alla regia, in cui il pubblico ritroverà molti dei temi esplorati con passione e sensibilità nella sua letteratura.mio è un