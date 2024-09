Meloni | Legge italiana su cittadinanza ottima non vedo necessità di cambiarla

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2024 Lasulla concessione dellaagli stranieri è "". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, parlando alla stampa a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Commentando il referendum per la modifica della, che intende dimezzare i tempi per l'ottenimento della, la premier ha affermato di ritenere che "dieci anni siano un termine congruo: penso che lasiae nonladi. Se poi ci sarà il referendum, questa è democrazia e la decisione spetta agli italiani". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev