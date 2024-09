Inter il caso-Lautaro | ecco cosa c' è dietro la grande fatica dell' argentino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) «Bobo, sto facendo». Lo sfogo, onesto quanto doloroso è diMartinez, che raccogliendo una assist di Christian Vieri ha fotografato il suo particolare momento dopo l'amara sconfitta nel derby. Da bomber a bomber il messaggio arriva fluido, privo diferenze e con la giusta empatia: «Non ossessionarti per i gol che adesso non arrivano, sei troppo forte, ne farai 200». Questo il pensiero che ha voluto rivolgergli Vieri, appaiato proprio cona quota 123 reti nella classifica dei bomber nerazzurri di tutti i tempi. E invece il Toro è uno che non ci dorme di notte, un professionista che si è sempre messo a disposizione e che probabilmente adesso sta pagando la troppa generosità.arriva da una stagione “eterna” in cui ha giocato tantissimo e riposato niente.