Automotive e Stellantis | i sindacati incrociano le braccia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: 5 minuti La nota di Fim, Fiom e Uilm “. La situazione e? molto grave, servono risposte da UE, Governo,e aziende della componentistica”. Sciopero di 8 ore dell’intero settorecon manifestazione a Roma il 18 ottobre 2024 per difendere l’occupazione e costruire il futuro dell’industria dell’auto. La situazione del settorein Italia e in Europa diventa sempre piu? critica. In assenza di una netta inversione di direzione, rischia di essere irrimediabilmente compromessa la prospettiva industriale e occupazionale. Le drammatiche novita? provenienti dalla Germania e dal Belgio, a partire dal gruppo VW, rischiano di produrre un terremoto per tutta l’industria dell’nel continente, mentre Usa e Cina difendono l’industria con fortissimi investimenti.