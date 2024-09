Furto in un’azienda agricola in Contrada Iannassi bottino ingente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMaxiper un valore complessivo di circa 5500 euro questa mattina indi, a San Nicola Manfredi. Ad accorgersi della titolare dell’attività che ha subito chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio che, dopo un sopralluogo, hanno verificato che i malviventi avevano rotto una finestra del laboratorio dell’esercizio commerciale, posto sul retro dell’azienda, e rubato una impastatrice professionale, un’affettatrice professionale, un elettrodomestico, un robot taglia-verdure, 24 bottiglie di pomodoro, vari salumi. I militari dell’Arma della Stazione di San Giorgio del Sannio non hanno rinvenuto altro materiale utile per le indagini per risalire ai responsabili.